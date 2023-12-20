جامعة بنى سويف الأهلية تعقد ندوة حول الزواج للحفاظ على الأسرة المصرية

نظمت جامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم، ندوة توعوية حول الزواج، وأهدافه، ومشكلاته ومعايير اختيار شريك الحياة، وعوامل نجاح الحياة الزوجية في إطار المشروع القومي الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، حيث حاضرت فيها الدكتورة إيمان محمد عبد الملك المدرس بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة بني سويف، وذلك بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية ، وعدد كبير من الطلاب.

وأوضح الدكتور منصور أن "مودة" مشروع لإعداد المقبلين على الزواج، يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق على المدى البعيد من خلال نشر الوعي الذي يستهدف الشباب من سن 18 لـ25 عاما، خاصة شباب الجامعات، ومؤكداً على أن التعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف المجالات ومنها حياته الأسرية، وأن هذا التدريب يستهدف الطلاب والطالبات على مستوى الجامعات المصرية.