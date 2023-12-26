رئيس الكونغو يعرب عن تقديره لمساهمة مصر فى دعم العملية الانتخابية

كتب أحمد جمعة

استقبل الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكونغو الديمقراطية، يرافقه كل من ملحق الدفاع ورئيس مأمورية طائرتى الC130 التى ساهمت بهما مصر للدعم الفنى للانتخابات فى دولة الكونغو بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

هذا، وقد أعرب الرئيس فيليكس تشيسيكيدى – بحسب بيان الخارجية المصرية - عن حرصه لعقد هذا اللقاء قبيل انتهاء مهمة الوفد المصرى للإعراب عن الشكر للجهد الذى تم دعمًا للجنة الانتخابية فى عملها، موضحًا أن هذه المساهمة كان لها دورًا محوريًا فى نجاح العملية الانتخابية، مضيفًا أن هذه المبادرة المصرية محل تقدير من قبل القيادة والشعب الكونغولى، وهو الأمر المعهود من قبل مصر التى طالما ساندت دولة الكونغو على مدار تاريخها من بعد الاستقلال.

كما أكد على تطلعه لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين فى المرحلة المقبلة بما يصب فى مصلحة الشعبين، ومثنيًا على العلاقات الأخوية التى تربطه برئيس الجمهورية.