خدمات تهمك.. الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تسيير مركبات النقل البطيء بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين ، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب طلب تسيير مركبات النقل البطئ "للأنواع التى يصدر قرار بتحديدها من المحافظ المختص" في سوهاج

المستندات والأوراق المطلوبة :



1 - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للإطلاع ) .

2 - مستند ملكية المركبة المطلوب الترخيص لها ( فاتورة الشراء /عقد بيع………..الخ ) .

3 - أى مستند يحدد محل الإقامة الحالى فى حالة اختلافه عن المدون بالبطاقة الشخصية أو العائلية "إيصال كهرباء – غاز طبيعى – فاتورة تليفون حديثة …………الخ .

4 - طلب الفحص الفنى للمركبة .

5 - وثيقة تأمين إجبارى من حوادث المركبة .

6 - إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة .

7 - شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها ( فى حالة التجديد – نقل الملكية ) .