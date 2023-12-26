حبس "كروان مشاكل" شهرين بتهمة سب محامٍ وتهديده بالخطف

كتب أحمد حسني

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس التيك توكر " كروان مشاكل " شهرين، بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف.

تقدم أحد المحاميين ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل، بسبه وقذفه وتهديده بالخطف فى فيديوهات نشرها عبر حسابه فى التيك توك.

وفى ذات السياق كانت جهات التحقيق، أمرت حبس التيك توكر "كروان مشاكل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بنشر فيديوهات تحض على الفجور.

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفى والمعروفة بـ"إنجى حمادة" 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق والفجور.