اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيش الفلبين يعلن مقتل 9 متمردين في اشتباكات مسلحة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:00 ص
جيش الفلبين يعلن مقتل 9 متمردين في اشتباكات مسلحة الجيش الفلبينى
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة في الفلبين مقتل تسعة متمردين شيوعيين في سلسلة من الاشتباكات المسلحة، اليوم الإثنين، وذلك بعد مرور قرابة شهر على توافق الحكومة والمتمردين على استئناف محادثات السلام.


ووقعت الاشتباكات في أربعة قرى نائية بمدينة "مالايبالاي" بجنوب البلاد في بداية هدنة مدتها يومين أقرها الحزب الشيوعي الفلبيني وجناحه المسلح (جيش الشعب الجديد) من جانب واحد، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.


يشار إلى أن الحكومة والمتمردين أعلنوا الشهر الماضي اعتزامهم استئناف محادثات السلام العام المقبل بعد سلسلة مفاوضات غير ناجحة أطلقتها حكومات سابقة.







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