جهاز البحيرات والثروة السمكية: بورسعيد لديها مفرخ بحرى بإنتاجية 10 ملايين زريعة

أكد اللواء الحسينى فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن بورسعيد بها مفرخ بحرى فى منطقة أشتوم الجميل غرب بورسعيد، بما يقرب من إنتاجية 10 ملايين زريعة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذى تم عقده فى الديوان العام للمحافظة بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة، على هامش افتتاح وتفقد عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأضاف، أنه داخل هذا المفرخ الموجود بمحافظة بورسعيد لدينا مركز تدريب، يتم فيه استقبال المتدربين من كافة المحافظات المصرية، ويعتبر هو المفرخ الثانى على مستوى المحافظات المصرية بعد مفرخ محافظة الإسكندرية.

ووصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى مقر محافظة بورسعيد فى مستهل زيارة يقومان بها اليوم الثلاثاء لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وكان فى استقبال الوزراء، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية والزراعة لمحافظة بورسعيد توزيع العقود المؤمنة على المزارعين بمناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وتفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الآلى ومصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة ومنطقة تطوير الأسواق والحدائق الجديدة والممشى السياحى.