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تفريغ سيارات وتصدير خام الكلينكير والملح بموانئ قناة السويس.. تفاصيل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:53 م
تفريغ سيارات وتصدير خام الكلينكير والملح بموانئ قناة السويس.. تفاصيل موانئ قناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة YOUNG SHIN القادمة من ميناء العقبة بحمولة 1802 سيارة لذوى الهمم. 
 
 
وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.
 
 
على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة BULK HONDURAS القادمة من الاسكندرية وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكير وستغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.
 
 
كما انتهى الميناء من شحن السفينة A M K MARIN القادمة من الإسكندرية لشحن 5650 طن ملح إلى بلغاريا حيث تعتبر شرق أوروبا المستورد الاول للملح عبر الميناء.
 
 
وفى هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

 







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