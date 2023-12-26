جهات تحقيق بقنا: عرض سائق التريلا لإجراء تحليل مخدرات وفحص فنى للسيارة

أمرت جهات التحقيق بقنا، عرض سائق تريلا قنا لإجراء تحليل مخدرات وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث أو لا، والتحفظ على سيارات الحادث "تريلا وميكروباص وتاكسى، بعد ندب مهندسين فنيين لفحصهم وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين، فى حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.

وأسفر الحادث عن مصرع ميسرة صبرى محمد، مارينا إيهاب، عبد الحميد عمر، وإصابة كلا من صفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وروان أحمد السيد، 11 عامًا، ويحى منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، وهبة نصر الدين، 21 عامًا، وقمر فراج دياب، 21 عامًا، وهالة صافى عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجى هشام عبدالستار، 25 عامًا، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادى قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحمام أبو الفتوح، 47 عامًا، ومحمود ميسرة صبرى، 10 شهور، وإسلام أحمد أبوالوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، ومشيرة محمد جاد، 35 عامًا، ويوسف مسعود حسن، 23 عامًا، وجوليا إيهاب ثروت، 17 عامًا، ومحمود عبدالغنى، 27 عامًا، وحمام الشريف محمد، 40 عامًا، وأحمد جاد الرب محمد، 43 عامًا، وساندى أحمد جاد الرب، 6 أعوام، ومحمود أحمد جاد الرب، 4 أعوام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.