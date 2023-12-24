اليوم السابع
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وزارة الداخلية تعلن مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا

الأحد، 24 ديسمبر 2023 07:24 م
وزارة الداخلية تعلن مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – له معلومات جنائية ، وسبق اتهامه فى قضيتى "سلاح – مخدرات") من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط .
 
وقالت الداخلية في بيان لها إنه أثناء استهداف المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و 5 فوارغ – 35 كيس من مخدر الشابو – 30 كيس من نبات البانجو المخدر"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
 
 
 






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