وزارة الداخلية تعلن مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – له معلومات جنائية ، وسبق اتهامه فى قضيتى "سلاح – مخدرات") من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط .

وقالت الداخلية في بيان لها إنه أثناء استهداف المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و 5 فوارغ – 35 كيس من مخدر الشابو – 30 كيس من نبات البانجو المخدر"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .