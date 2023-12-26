جنايات الأقصر تؤيد حكم الإعدام على المتهمة بقتل طفل نجع العقاربة

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها النهائى على "أميرة.أ.م" المتهمة بقتل الطفل "إبراهيم س.ح" فى نجع العقاربة بمدينة الطود، وذلك عقب إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتى فى الجلسة الماضية، وتأييد فضيلة المفتى لحكم الإعدام.

وعقدت جلسة القضية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس محكمة جنايات الأقصر، وذلك فى القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات الأقصر، والمقيدة برقم 1154 جنايات الأقصر، والمعروفة بقضية طفل نجع العقاربة بالأقصر قتيل برميل المش، والتى هزت الشارع الأقصرى، وخلال مسيرة الجلسات رفض طلب محامى المتهمة باستدعاء شهود جدد فى القضية، حيث أنه خلال الجلسات الماضية فى نهاية ديسمبر الماضى، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمة باستدعاء شهود جدد، لعدم ثبوت ذلك فى أدلة التحقيقات، واكتفى القاضى بالاستماع لشهادة وتقرير الطبيب الشرعى، حيث استبعدت المحكمة طلبات دفاع المتهمة واستمتع إلى شهادة والد الطفل "س.ح"، والذى سرد تفاصيل الواقعة بالكامل منذ اختفاء طفله وحتى وصول الشرطة إليه.

وكانت قد شهدت منطقة نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مطلع أغسطس الماضى، عثور الأهالى على جثمان طفل متغيب من منزل أسرته منذ حوالى 5 أيام، وتم ضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وتم التحقيق معها من قبل رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولا داخل شقة زوجة خالة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل حيث أنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وإعداد تقرير بالوفاة تمهيدًا لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.