جمعية فلكية: «البدر» الأخير بـ2023 يزين سماء الوطن اليوم فى مشهد بديع

تشهد سماء مصر والوطن العربى اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر القمر البدر الأخير هذا العام 2023 وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن مسار القمر البدر عبر السماء هذه الليلة سيحاكى موقع شمس يونيو حيث سيشرق من الأفق الشرقى الشمال الشرقى مع غروب الشمس.

أما شمال الدائرة القطبية الشمالية سيلعب القمر البدر دور شمس منتصف الليل فى يونيو، حيث يبقى يدور حول السماء ويحدث العكس فى خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث يظل القمر البدر حت الأفق مثل الشمس فى يونيو تمامًا.

سيلاحظ بأن القمر حجمه الظاهرى سيكون كبيرًا أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق ومن الممكن أن يكون لونه برتقالى ولكن بعد ارتفاعه فى السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصرى يحدث فى منتصف كل شهر قمري.

إن اللون البرتقالى الذى يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوى لكوكبنا حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجى القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل التى تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذى يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربى الشمال الغربى مع شروق شمس الأربعاء.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرًا طوال الليل ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس والتى ستحدث صبيحة الأربعاء 27 ديسمبر عند الساعه 03:33 صباحًا بتوقيت مكة (12:33 صباحًا بتوقيت غرينتش) ويكون القمر اكمل نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر.