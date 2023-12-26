توزيع 1125 ألف جهاز تعويضى وسماعة طبية بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

سلمت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ ، (1152) جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، بأن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياه، حتى يصبح شخصاً سوياً، مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى كفرالشيخ، وفى المناطق الأكثر احتياجاً، وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15,700جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية.