محافظ كفر الشيخ: تسليم 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، إنه تم تسليم طنين من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي،.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، برعاية الدكتور، محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء ذلك بحضور الشيخ، عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة، ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية.