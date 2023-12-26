تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الكتان خلال ديسمبر

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- الكتان منافس ضعيف للحشائش ويرجع ذلك إلى صغر مساحة الورقة ولذلك يجب الاهتمام بمقاومة حشائش الكتان حتى يمكن الحصول على محصول جيد من القش والبذرة.

2- انتشار الحشائش في حقول الكتان تسبب نقصا واضحا في المحصول بالإضافة إلى تقليل قيمة القش عند تسويقه.

3- يصاحب نباتات الكتان الحشائش الحولية الشتوية العريضة الأوراق و كذلك رفيعة الأوراق و من أهم الحشائش التي تصاحب محصول الكتان “الحارة و الصامة و الزمير و السلق و النفل”

4- يجب إجراء عملية النقاوة اليدوية لحشائش الكتان في المراحل الأولى من النمو إذا كانت قليلة حتى لا تحدث أضرار ميكانيكية للنبات و في حالة وجود الحشائش بصورة كثيفة يجب مقاومتها باستخدام مبيد الحشائش ضيقة الأوراق .

5- عندما تكون أطوال النباتات ما بين 12 – 15 سم على الأكثر و ذلك عند وجود نسبة معتدلة من الرطوبة بالأرض حتى يحدث المبيد تأثيره الفعال في مقاومة الحشائش بالإضافة إلى عدم حدوث أضرار لنباتات الكتان .

6- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي “15 وحدة أزوت" قبل الرية التالية للمحاياة.

7- إعطاء الرية الثانية عقب الانتهاء من التسميد.

8- تضاف جرعة تسميد أزوتى بمعدل 15 كجم قبل كل رية في الأراضي الجديدة وذلك لمدة 5 ريات متتالية خلى بالك: مقاومة الحشائش يدويا أفضل ولاينصح باستعمال مبيدات الحشائش الإ عند ظهورها بصورة وبائية.