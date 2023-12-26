اليوم السابع
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بهجة وفرحة بأرض الحضارة.. احتفال سياح العالم بالكريسماس فى الأقصر.. صور

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 08:49 م
بهجة وفرحة بأرض الحضارة.. احتفال سياح العالم بالكريسماس فى الأقصر.. صور احتفال السائحين بعيد الميلاد فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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وسط أجواء من البهجة والسعادة، احتفل السائحون بليلة عيد الميلاد فى فنادق الأقصر على طريقتهم الخاصة بالزينة والأضواء الحمراء وارتداء الملابس المبهرة وتناول مأكولات عيد الميلاد الشهيرة المعدة بأيدى الطهاة المتميزين فى العمل السياحى داخل فنادق المحافظة.

وفى هذا الصدد استقبل أحد أصحاب الفنادق بالأقصر، أصدقائه من حول العالم للاستمتاع معه وأسرته بليلة عيد الميلاد المبهجة، موضحًا أن الكريسماس هو عيد يحتفل به العالم ويتسم باحتفالات محددة، حيث يشتهر بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص بدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالًا بهذه المناسبة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن ضيوفه تم تنظيم حفلة مبهجة بوسط مدينة الأقصر، وعاشوا ليلة سعيدة للغاية على طريقتهم الخاصة وتم تقديم لهم أغانى عيد الميلاد، حيث أن عيد الميلاد هو يوم عطلة يحيى ذكرى ميلاد المسيح، خاصة أنه الوقت المناسب للمسيحيين فى جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا ويحتفلوا بالمسيح ورسالة الحب والسلام والفداء التى يحملها لهم.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الميلاد كما نعرفه اليوم له جذوره فى التقليد المسيحى، بحسب الكتاب المقدس المسيحى، ولد المسيح فى بيت لحم، وهى بلدة فى فلسطين القديمة، على مر القرون، تطورت التقاليد والعادات المسيحية المختلفة حول احتفالات عيد الميلاد. فى العالم الحديث، يحتفل الناس بعيد الميلاد من قبل العديد من التقاليد الدينية المختلفة، ويُعترف به على نطاق واسع باعتباره وقت الفرح والاحتفال وحسن النية تجاه الآخرين.

 

فى يوم عيد الميلاد، يحضر الكثير من الناس قداس الكنيسة ويجتمعون مع أحبائهم ويتبادلون الهدايا للاحتفال بالعيد. غالبًا ما يتميز عيد الميلاد بالتقاليد مثل تزيين الأشجار وغناء ترانيم عيد الميلاد وتناول الوجبات التقليدية. أنه أيضًا وقت العطاء والأعمال الخيرية، والوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة والدعم.

استقبال السياح بأشجار الكريسماس أمام الفنادق

استقبال السياح بأشجار الكريسماس أمام الفنادق

أشجار الكريسماس أمام فنادق الأقصر
أشجار الكريسماس أمام فنادق الأقصر

البهجة والفرحة خلال الاحتفال بالكريسماس فى الأقصر
البهجة والفرحة خلال الاحتفال بالكريسماس فى الأقصر

التزيين وهدايا الكريسماس فى الأقصر
التزيين وهدايا الكريسماس فى الأقصر

الزينة والتجميل بالفنادق مع احتفالات عيد الميلاد
الزينة والتجميل بالفنادق مع احتفالات عيد الميلاد

جانب من الاحتفال بليلة الكريسماس فى الأقصر
جانب من الاحتفال بليلة الكريسماس فى الأقصر

رجال السياح بالأقصر يحتفلون مع ضيوفهم بالكريسماس
رجال السياح بالأقصر يحتفلون مع ضيوفهم بالكريسماس

رجال فنادق الأقصر يستقبلون ضيوفهم خلال الاحتفال
رجال فنادق الأقصر يستقبلون ضيوفهم خلال الاحتفال


 

طاولة الاحتفال بالكريسماس فى فندق بالأقصر
طاولة الاحتفال بالكريسماس فى فندق بالأقصر

فرحة احتفالات عيد الميلاد فى الأقصر
فرحة احتفالات عيد الميلاد فى الأقصر

فرحة الاحتفال بالكريسماس فى فنادق الأقصر
فرحة الاحتفال بالكريسماس فى فنادق الأقصر

فرحة الاحتفال بعيد الميلاد فى فنادق الأقصر
فرحة الاحتفال بعيد الميلاد فى فنادق الأقصر

فرحة العاملين بالفنادق باحتفالات الكريسماس
فرحة العاملين بالفنادق باحتفالات الكريسماس

فنادق الأقصر تستمتع باستقبال ضيوفها بالكريسماس
فنادق الأقصر تستمتع باستقبال ضيوفها بالكريسماس

 

 

 







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