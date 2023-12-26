ترامب فى رسالة عيد الميلاد: لكل من يتطلع لتدمير أمريكا.. تعفنوا فى الجحيم"

كتبت: نهال أبو السعود

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة غير عادية في عيد الميلاد لمتابعيه على موقع تروث سوشيال، حيث تمني للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون لتدمير أمريكا في رأيه ان "يتعفنوا في الجحيم".

في منشوره أمس الاثنين، تناول الرئيس السابق دونالد ترامب العديد من القضايا حيث هاجم المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث الذي يحكم قضيتين ضده، و أضاف المرشح الأوفر حظا للسباق الرئاسي لعام 2024 لترشيح الحزب الجمهوري خطابا ضد "البلطجية" الذين وصفهم بأنهم أكثر "شرا" و"مرضا" من جميع زعماء العالم.

وفي هذا المنشور بدا ترامب أيضا وكأنه يهاجم إسرائيل بالإضافة الى روسيا وأوكرانيا.

كتب ترامب: "يشمل ذلك أيضًا زعماء العالم، الطيبين منهم والأشرار، ولكن لا أحد منهم شرير و"مريض" مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين، بحدودهم المفتوحة، والتضخم، واستسلام أفغانستان، والاحتيال الأخضر الجديد، والضرائب المرتفعة"

وتابع: "لا استقلال في مجال الطاقة، واستيقاظ الجيش، وروسيا/أوكرانيا، وإسرائيل وكل جنون السيارات الكهربائية، وأكثر من ذلك بكثير، يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت عظيمة ذات يوم." .. لعلهم يتعفنون في الجحيم."

وأضاف ترامب: "مرة أخرى، عيد ميلاد سعيد!".

وأشارت بيزنس انسايدر، إلى ان الهجوم على السيارات الكهربائية بمثابة شكوى جديدة نسبيًا لترامب. وفي سبتمبر ، وصفها بأنها "خدعة" وقال إن الإعفاءات الضريبية التي منحها الرئيس جو بايدن للسيارات الكهربائية والشاحنات المصنوعة في الولايات المتحدة ترقى إلى مستوى "الانتقال إلى الجحيم".

وهاجم ترامب أيضًا قانون الرعاية الصحية الميسرة، المعروف أيضًا باسم أوباماكير، ووعد "بالتوصل إلى بديل أفضل بكثير وأقل تكلفة"

أما بايدن، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024 دون منافسة تذكر، فقد استخدم لهجة مختلفة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد. ونشر مقطع فيديو لزينة عطلة البيت الأبيض مع مقطع صوتي له وللسيدة الأولى جيل بايدن وهما يقرأن قصيدة "الليلة قبل عيد الميلاد"