بايدن يوجه بتنفيذ غارات على موقع فى العراق بعد إصابة 3 عسكريين بهجوم

كتب عبد الوهاب الجندى

قال المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: في وقت مبكر من صباح الإثنين، استهدف مسلحين، لعسكريين أمريكيين بطائرة هجومية بدون طيار تطير في اتجاه واحد في شمال العراق، ممّا أدى إلى إصابة 3 من أفراد الخدمة.

وقام الرئيس بايدن بتوجيه ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها هذ الجماعات وركّزت على نحو خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "بايدن لا يولي أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في وجه الأذى".

وأضافت: الولايات المتحدة سوف تتصرف في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات."