اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يوجه بتنفيذ غارات على موقع فى العراق بعد إصابة 3 عسكريين بهجوم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:52 م
بايدن يوجه بتنفيذ غارات على موقع فى العراق بعد إصابة 3 عسكريين بهجوم بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: في وقت مبكر من صباح الإثنين، استهدف مسلحين، لعسكريين أمريكيين بطائرة هجومية بدون طيار تطير في اتجاه واحد في شمال العراق، ممّا أدى إلى إصابة 3 من أفراد الخدمة.

وقام الرئيس بايدن بتوجيه ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها هذ الجماعات وركّزت على نحو خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "بايدن لا يولي أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في وجه الأذى".

وأضافت: الولايات المتحدة سوف تتصرف في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات."

 







بايدن

غارات على موقع في العراق

العراق

اخبار العراق

حزب الله

امريكا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة