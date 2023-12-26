البنتاجون: استهدفنا 3 منشآت عراقية ردا على هجوم ضد قوات أمريكية

أحمد علوى

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الانتقامية جاءت بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه، مسلحون، على قاعدة أربيل الجوية، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان "صلواتي للأمريكيين الشجعان الذين أصيبوا".

وأوضح أوستن أن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها جماعات مسلحة".

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أمريكية في العراق وسوريا ، بما في ذلك هجوم شنته فصائل مسلحة على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".