المشدد 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بإحراز سلاح نارى فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م ا." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدائرة مركز دار السلام.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح تلى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م ع.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدائرة مركز دار السلام.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.