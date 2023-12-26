السجن المؤبد لمتهمين بإتلاف ممتلكات الغير وإحراز سلاح نارى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ن.ا.م" و"م.ا.ف" بالسجن المؤبد لاتهامهما بإحراز سلاح نارى ووضع النار فى ممتلكات المجنى عليه "م.م" والإتلاف بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بإحراز أسلحة نارية ووضع النار عمدا فى ممتلكات المجنى عليه والاتلاف حيث قاما بوضع النار عمداً فى الممتلكات الخاصة به بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى إلى احتراقها.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.