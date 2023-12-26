الصحة تعقد اجتماعا مع رئيس جامعة العلمين لبحث سبل التعاون فى مجال التدريب

كتب وليد عبد السلام

عقدت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، اجتماع مع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية الجديدة، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكى الأمريكية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات للنهوض بالمنظومة الصحية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش تبادل الخبرات فيما يتعلق بمبادرات الصحة العامة ، ولاسيما مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة- القولون-البروستاتا- عنق الرحم) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بها وإجراء تحليل لتلك البيانات من خلال إدخال أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورقمنة تحاليل الأورام، للوصول لأفضل النتائج العلمية التي من شأنها تطوير آلية العمل بتلك المبادرات.

وأضاف، أنه تم التوجيه باختيار عدد من فريق مبادرات الصحة العامة وإيفادهم للتدريب في جامعة لويزفيل وزيارة المعامل على أرض الواقع والمشاركة في الأبحاث الإكلينيكية وكتابة التقارير الطبية بصورة تفصيلية وذلك حتى يتسنى نقل ما تم تعليمه وتدريب بقية الفريق، مؤكدا: تنسيق زيارة لمركز التوحد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية ودراسة احتياجات المركز حتى يصبح نموذجا يحاكي مركز علاج التوحد في جامعة لويزفيل بأمريكا، وكذلك تنسيق زيارة أيضا للمركز المصري للتحكم في الأمراض CDC حتى يتم التعرف على الخدمات التي يقدمها المركز والذي من الممكن أن تنطلق منه العديد من الأبحاث العلمية الرائدة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية، إنه سيمد مركز التوحد بالصحة النفسية الأنظمة المميكنة لتشغيل المركز وأنه على أهبة الاستعداد لتدريب الجيل الجديد من أطباء الوزارة على التكنولوجيا الحديثة التي يتم استخدامها بالذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه ينتظر زيارة الوفد المصري إلى معمله في أمريكا للتعرف على التقنيات المستحدثة في العلاج، وأضاف إنه من الممكن أن يتم الاستفادة من قاعدة البيانات التي تم تجميعها من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف على المقبلين على الزواج، وتحليلها والتنبؤ بالأمراض التي قد تصيب الزوجين.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.