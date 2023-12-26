الرئيس الجزائري مجددًا دعم بلاده للقضية الفلسطينية: موقفنا واضح

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جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإثنين، دعم الجزائر للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن مبادئ ثورتها التحريرية ولن تتخلى عن "الدول الضعيفة".

جاء ذلك خلال الخطاب، الذي وجهه للأمة الجزائرية أمام أعضاء غرفتي البرلمان، بالجزائر العاصمة، والذي سرد فيه حصيلة 4 سنوات من فترة قيادته للبلاد، معددًا مختلف جهود الإصلاح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفيما يتعلق أيضًا بالسياسة الخارجية.

وقال تبون إن "صوت الجزائر أصبح مسموعًا في كل المحافل الدولية وسنواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة ولن نتخلى عن الدول الضعيفة".

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على أن الجزائر "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، مضيفًا أن "موقف بلادنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه".

وفي سياق متصل، توجه الرئيس تبون بالشكر إلى 184 دولة التي صوتت لصالح الجزائر لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا "الإجماع الدولي يشرف الجزائر التي ستقوم بدورها لصالح البلدان الأفريقية والعربية وكل الأشقاء".