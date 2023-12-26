التخطيط: تسليم 251 مركزا تكنولوجيا متنقلا وجارٍ تجهيز 25 مركزا

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إجمالى مراكز خدمات مصر المتنقلة التى تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركزا متنقلا وجارى تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتى فى إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية ( الاسكندرية العالمين ومطروح) وذلك للتسهيل على سكان هذة المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية، حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.