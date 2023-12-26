وذكرت الأمم المتحدة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الهولندية سيجريد كاج ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة"، موضحة أنها ستنشئ "آلية" لتسريع المساعدات من خلال الدول غير المشاركة في الصراع.



يأتي هذا التعيين بعد أن أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا لتعزيز المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في محاولة لاحتواء التهديد الوشيك بالمجاعة والأوبئة القاتلة.