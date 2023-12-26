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استشهاد النائب الفلسطينى خميس النجار وزوجته وابنيه فى قصف الاحتلال لخان يونس

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:42 م
استشهاد النائب الفلسطينى خميس النجار وزوجته وابنيه فى قصف الاحتلال لخان يونس الاحتلال
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، استشهاد  النائب في المجلس التشريعى الفلسطيني خميس  النجار وزوجته واثنين من أبنائه وعدد من أحفاده جراء قصف الاحتلال لمنزله في خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسرى لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

 

 







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