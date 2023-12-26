اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إدخال 7 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:47 م
إدخال 7 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري سيارات إسعاف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدخل الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة، عن طريق بوابة معبر رفح البري.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريحات - إنه تم إدخال 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة من بينها 4 سيارات مقدمة من دولة الكويت و3 سيارات مقدمة من دولة قطر، موضحًا أنه تم تسليم سيارات الإسعاف إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد إلى أن سيارات الإسعاف وصلت على متن طائرات تحمل مساعدات قادمة من دولتي الكويت وقطر إلى مطار العريش الدولي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد أن عدد مركبات الإسعاف التي تسلمها بلغت 60 مركبة إسعاف، مقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وتم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 







سيارات إسعاف

غزة

بوابة معبر رفح البري

معبر رفح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة