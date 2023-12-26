إدخال 7 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري

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أدخل الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة، عن طريق بوابة معبر رفح البري.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريحات - إنه تم إدخال 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة من بينها 4 سيارات مقدمة من دولة الكويت و3 سيارات مقدمة من دولة قطر، موضحًا أنه تم تسليم سيارات الإسعاف إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد إلى أن سيارات الإسعاف وصلت على متن طائرات تحمل مساعدات قادمة من دولتي الكويت وقطر إلى مطار العريش الدولي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد أن عدد مركبات الإسعاف التي تسلمها بلغت 60 مركبة إسعاف، مقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وتم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.