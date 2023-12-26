اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. وعيار 21 يسجل 3205 جنيهات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 09:58 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. وعيار 21 يسجل 3205 جنيهات اسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بعد ارتفاع بحولي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3205 جنيهات وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3663 جنيها.

عيار 21 يسجل 3205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2747 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 25648 جنيها.



أسباب تحرك الأسعار 

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية .
 
وجاء البيان علي النحو التالي "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلي توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار.
 
وأكدت الشعبة، أنه لا توقف في تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار في الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.
 






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