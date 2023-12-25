17 أسبوعا دعويا بأوقاف الفيوم تحت عنوان "حق العالم والمتعلم"

الفيوم رباب الجالي

صرح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، أنه في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، نظمت المديرية أقامت 17 أسبوعا دعويا بجميع الإدارات الفرعية بعنوان: "حق العالم والمتعلم".

وخلال هذه اللقاءات قال العلماء:إن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء فقال في كتابه العزيز: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ"،وقال النبي( صلى الله عليه وسلم): "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة"، وقال النبي:"من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله حتى يرجع" وقال كذلك "فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب".

وذكر العلماء أن الناس على 3 أنواع: "العالم والمتعلم وثالث لا خير فيه، وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم، وقالوا كن معلما أو متعلما ولا تكن الثالث الذي لا يعلم ولا يتعلم فتهلك"، فمن تعلم ثم عمل بما تعلم ثم علم الناس فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، ولهذا بحث سيدنا موسى (عليه السلام )عن العلم وسعى في طلبه وبذل فيه جهدا ليتعلم من العبد الصالح المعروف بسيدنا الخضر، وفي أدب المتعلم يقول نبى الله للعبد الصالح:"قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا"،وشدد على أنه ينبغي على المتعلم أن يكون شديد الأدب مع المعلم.