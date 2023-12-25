اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 09:48 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد احتفالية تكريم المشروعات المصعدة للمشاركة في آيسف

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 09:06 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد احتفالية تكريم المشروعات المصعدة للمشاركة في آيسف وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد احتفالية تكريم المشروعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمركز التطوير التكنولوجي اليوم حفل تكريم المشروعات التي تم تقييمها ونالت الثقة ليتم تصعيدها التمثيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في 7 و8 فبراير القادم في مسابقة آيسف.

وذلك بحضور مصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام والدكتور مجدي السماحي، أستاذ النانو بمركز البحوث الزراعية، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأحمد توفيق، منسق عام آيسف كفرالشيخ، ومنسقي آيسف بالإدارات التعليمية، ومديري المدارس والمشرفين على الطلاب.

وتقدم للمسابقة 250 مشروعا من 13 إدارة تعليمية خلال المعارض التمهيدية تم من خلالها انتقاء 75 مشروعا تمثل 112 طالبا في 22 مجال من مجالات البحث العلمي لتشارك في المعرض المقام بمركز التطوير التكنولوجي ليتم تقييمها والوصول إلى تصعيد 30 مشروعا متنوعا ومميزا لتمثل محافظة كفرالشيخ على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بالمشاريع والأفكار التي قدمت جميعها سواء ما صعد منها أوما لم يصعد، وحث الحضور من المعنيين والمهتمين بضرورة تبني تلك الأفكار والاستفادة من تلك العقليات الواعدة.

تكريم ادم محود رمضان
تكريم ادم محود رمضان

 

تكريم الطالبة ملك محمود رمضان
تكريم الطالبة ملك محمود رمضان

 

تكريم طالبتين متميزتين
تكريم طالبتين متميزتين

 

تكريم طالبين مخترعين
تكريم طالبين مخترعين

 

تكريم طالبينين مخترعتين
تكريم طالبينين مخترعتين

 

تكريم مخترعتين
تكريم مخترعتين

 

محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين
محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يشهد إحتفالية تكريم المشروعات المصعدة للمشاركة في آيسف
وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يشهد إحتفالية تكريم المشروعات المصعدة للمشاركة في آيسف

 

 







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