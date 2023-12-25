وكيل تعليم الشرقية يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة "اكتشف التاريخ"

الشرقية - إيمان مهنى

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، الطلاب الفائزين بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة " اكتشف التاريخ " التي أقيمت بالتعاون بين المركز الثقافي الألماني "معهد جوته" ووزارة التربية والتعليم، بحضور دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية، جمال الغريب مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية ، محسن جنادي موجه عام التاريخ سابقا، فاتن الحسينى موجه عام الجغرافيا، عاطف عطية مدير إدارة شئون الطلاب.

الطلاب الفائزين بالمركز الثاني هم :

الطالب رامز هاني محمد السيد بمدرسة السادات الإعدادية بنين بإدارة غرب الزقازيق.

الطالبة ريماس وائل صلاح بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

الطالبة سلمي محمد احمد بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمنحهم شهادات شكر وتقدير تقديرا لتميزهم وتفوقهم في المسابقة.

كما وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لأسرة توجيه مادة التاريخ بإدارة غرب الزقازيق وأعضاء هيئة تدريس مادة التاريخ المشرفين علي الطلاب المشاركين في المسابقة.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة بحرص المديرية علي رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمتميزين في الانشطة التربوية مقدما كافة الدعم لهم في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية متمنيا لهم التوفيق.