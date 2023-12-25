تعليم بورسعيد: تقييم تحصيلى لطلاب المرحلة الابتدائية اعتبارا من غد الثلاثاء

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عدداً من مدارس المرحلة الابتدائية بنطاق إدارة جنوب التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وشملت الجولة مدارس الشهيد أسامة الشربيني الابتدائية ومدرسة المهندس على سليمان الابتدائية، مشددة على ضرورة انتظام حضور الطلاب حتى اليوم الأخير من امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

كما وجهت بتفعيل الأنشطة التربوية لكافة الصفوف بشكل مكثف لكونها من أهم عوامل الجذب للطلاب ولما لها أثر في تكوين شخصية الطالب.

ونوهت إلى أن جميع مدارس المحافظة مستهدفة بالمتابعات الميدانية خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مشيرة إلى تنفيذ تقييم تحصيلي يشمل جميع طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس وذلك اعتبارا من الغد الثلاثاء حتى الخميس القادم.