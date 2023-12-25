وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

كتب محمد أسعد

عقب إنتهاء جولته بمنطقة أهرامات الجيزة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بالمنطقة، توجه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى المتحف المصري الكبير، حيث عقد اجتماعاً مع قيادات فريق العمل بالمتحف، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال به.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يتم عقدها لمتابعة تطورات الأعمال بالمتحف تمهيداً لافتتاحه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بقاعات العرض الرئيسية، حيث إطلع الوزير على آخر ما آلت إليه الأعمال بها سواء من خلال وضع القطع الأثرية داخل الفتارين أو تثبيت القطع الكبيرة على القواعد، حيث تم الانتهاء عما يزيد عن 95% من الأعمال بها ومن المقرر تنفيذ ما تبقي من أعمال في غضون 10 أيام، كما إنه جار أيضًا الانتهاء من أعمال التحكم البيئي داخل القاعات وفتارين العرض بها من حيث نسب الإضاءة، ودرجات الحرارة والرطوبة بما يتناسب مع المقياس العالمي لحفظ وصيانة الآثار.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمتحف مراكب الملك خوفو، وما آلت إليه الأعمال حتى الآن، وكذلك أعمال تأهيل المركب الأولى بما يتناسب وأسلوب العرض المتحفي الحديث، بالإضافة إلى مناقشة آخر أعمال ترميم مركب خوفو الثانية التي يتم إعادة تركيبها مع الجانب الياباني بما يضمن الانتهاء منها وعرضها جنبا إلى جنب مع المركب الأولي لأول مرة.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من جميع الأعمال، في إطار الافتتاح الوشيك للمتحف.