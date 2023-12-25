وزارة العمل: مقابلات شخصية لخريجات جامعة المنوفية للحصول على فرص عمل

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية مقابلات شخصية للفتيات من خريجى الجامعة والمتقدمات للحصول على فرص عمل بالتعاون مع جامعة المنوفية، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين فى هذا الشأن، حيث بلغ عدد المتقدمين 15 من الفتيات الأوائل على الجامعة، حيث جرى استعراض الوظائف المتاحة على الخريجات لإختيار الأنسب منها ، وذلك ضمن المقابلات الشخصية المستمرة على مدار الأسبوع ، من أجل توفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لهم، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية ،وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى تعمل فى نطاق المحافظة ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أن تلك المقابلات تاتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين فى المحافظات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتفعيل دور أجهزة المديريات فى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركات والمصانع فى كافة التخصصات، وأضاف مدير المديرية انه بالتنسيق والتعاون مع شركات المناطق الصناعية ،وبجهود إدارات التشغيل بصفة دورية يستمر العمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب الحقيقية واللائقة ومتابعة تشغيل الشباب بها من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها، المنتشرة فى كافة مراكز المحافظة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة.

كما شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فى مؤتمر دمج وتشغيل الشباب بالإسكندرية، من خلال مائدتين للحوار، وشملت الأهداف الرئيسية للمادتين فهم ديناميكيات العمل في مصر، واستكشاف التحديات والاتجاهات والفرص في مجال ريادة الأعمال، ومناقشة عوامل نجاح مشروعات الشباب ومشاركة الأفكار حول الاستفادة من النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، والعقبات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب، واستكشاف برامج مثل التدريب المهني والتدريب الداخلي ومبادرات القطاع الخاص لتعزيز فرص التوظيف.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات المختلفة بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى المحافظات وتفعيل دور المديرية وأجهزتها لتحقيق ذلك التعاون لتطبيق أحكام القانون، وأضاف وكيل المديرية ان المادتين استهدفتا أيضاً تسليط الضوء على التحديات والفرص داخل سوق العمل ، مع التركيز على مشروع دمج وتوظيف الشباب من خلال فهم المشهد الوظيفي في الإسكندرية، كما تركزت المناقشات حول التحديات التي يواجهها الباحثون عن عمل، مع التركيز على مبادرات مثل التدريب المهني والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل، وجرى عرض فيديو لتوضيح كافة المجالات التي أطلقتها وزارة العمل وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال كافة المديريات، وشرح كافة الطرق لتلقي تلك الخدمات من خلال وكيل المديرية، والذى أكد علي التعاون من قبل الأطراف المعنية لخدمة الشباب من الجنسين في كافة المجالات التي تساعدهم لدخول لسوق العمل.