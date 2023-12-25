اليوم السابع
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نتنياهو يتفقد جنود الاحتلال شمال غزة: لن نوقف الحرب حتى النهاية.. صور

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:09 م
نتنياهو يتفقد جنود الاحتلال شمال غزة: لن نوقف الحرب حتى النهاية.. صور نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قوات الجيش فى شمال قطاع غزة، وهو يرتدى قميص واقى من الرصاص.

وقال نتنياهو خلال تفقده للقوات: "من يتحدث عن التوقف - لا يوجد أحد، لن نتوقف وتستمر الحرب حتى النهاية، حتى ينتهوا، ليس أقل من ذلك".

وظهر نتنياهو فى الصور التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلى، وسط جنود مدججين بالأسلحة والجميع يردتى السترات الواقية من الرصاص.

استشهد وأصيب عشرات الفلسطنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الاثنين، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى المتواصل على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد 20.674 فلسطينيا، وجرح نحو 54.536 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

 

 

 

 

نتنياهو وسط الجنود
نتنياهو وسط الجنود

 

نتنياهو
نتنياهو

 







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