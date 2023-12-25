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مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلتي طيران من ألمانيا والنمسا اليوم

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلتي طيران من ألمانيا والنمسا اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأحد، قرابة 300 سائح يصلون على متن رحلتين طيران سياحيتين دولية أوروبية، وذلك ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة .
 
 وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من مطار العاصمة النمساوية فينا، كما تصل الرحلة الثانية من مطار هانوفر الالمانى . 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 121 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. 






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