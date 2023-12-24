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تعرف على حركة الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:09 ص
تعرف على حركة الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأحد، قرابة 3000 راكب يصلون على متن 21 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.
 
 وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 
6 رحلات من المطارات الايطالية، رحلة من سويسرا، ورحلتين من بولندا، ووحلة من التشيك، 3 رحلات داخلية، 
5 رحلات من ألمانيا، رحلة من بلجيكا، وأخرى من هولندا، ورحلة إنجليزية .
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 121 رحلة طيران دولية بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. 
 
 
 






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