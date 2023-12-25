مديرية العمل بشمال سيناء تنظم ندوة توعوية عن السلامة والصحة المهنية للطلاب

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 59 طالباً ومعلماً وإدارياً بمدرسة الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية ( بنات) بمدينة بئر العبد، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الأخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.

وأوضح محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن تلك الندوات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، وأكد مدير المديرية إلى استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائى عبدالمنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض موضوعات الندوة، تحت إشراف مدير المديرية، وبحضور محمد محي عبد الغفار مدير المدرسة.

كما أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة والفرافرة ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرستي الشهيد مصطفى سعيد الإعدادية بالداخلة و مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية بالوادى الجديد ،وبحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف، وأضاف مدير المديرية انه ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل، لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.