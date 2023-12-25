محافظ بني سويف يكرم رئيس العمال بالديوان العام لبلوغه سن المعاش

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، "راضي حسن أحمد" رئيس عمال الخدمات المعاونة بإدارة الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة ،لبلوغه السن القانوني للمعاش، حيث أهداه شهادة تقدير نظراً لتميزه وتفانيه في العمل طوال فترة عمله بالديوان العام والتي تجاوزت الــ 40 عاماً منذ تعيينه في 1983 ، وكان مثالاً للعامل المتميز والمجتهد

من جهته أعرب "حسن" عن بالغ سعادته واعتزازه بتكريم المحافظ له في ختام حياته العملية،التي قضى منها نحو 25 عاماً ضمن العاملين بمكتب السيد المحافظ،عاصر خلالها 14 محافظاً سابقاً و6سكرتير عموم و4 سكرتير عموم مساعدين، قبل أن ينتقل للعمل بإدارة الشؤون الإدارية طوال 15 سنة رئيساً للعمال بالديوان العام لتنتهى خدمته بنهاية عام 2023

وعبر رئيس عمال الديوان العام عن امتنانه للدكتور "محمد هاني غنيم" على هذا التكريم ، والذي يمثل له الكثير على الجانب الإنساني والشخصي،خاصة وأن السيد المحافظ لا يتوانى في تكريم المخلصين في العمل على إختلاف درجاتهم الوظيفية ، وهو تقليد جديد لم تعهده المحافظة كثيراً ، حيث كان التكريم في معظمه لأصحاب المناصب القيادية العليا.