الألعاب الريفية والتراثية تجذب الأطفال والأشبال بمراكز شباب بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد مراكز الشباب بقرى محافظة بنى سويف، انتشار مسابقات الرياضات الريفية والتراثية، والتى جذبت العديد من الأطفال والبراعم والشباب على مستوى المحافظة.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إنه تم تنظيم فعاليات "شد وأنا شد" بمركز شباب الوقف ببنى سويف، مشيراً إلى أن مركز شباب الوقف التابع لإدارة شباب غرب النيل نفذ مسابقة رياضة شد حبل.

وأضاف هشام الجبالى لـ "اليوم السابع"، أنه شارك عدد من الطلائع بالقرية، فى الفعالية التى تضمنت، ألعاب شد الحبل وضربات الجزاء بكرة القدم، وتنس الطاولة، فى جو من البهجة والسعادة.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إن المديرية نفذت أنشطة مصارعة الزراعيين فى عدد من مراكز الشباب، مشيراً إلى أنه نفذ مركز شباب صفط الشرقية التابع لإدارة شباب الواسطى مسابقة مصارعة الذراعين، مؤكدا أن هذا النشاط من الأنشطة التى تعتمد على الذكاء والمهارات الفردية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه يتم التعاون بين المديرية والتربية والتعليم لتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن مركز شباب الزيتون شهد تنفيذ مسابقة جرى للفتيات بالتعاون مع المدرسة الإعدادية بنات.

وتابع: حضر عدد من تلاميذ المدرسة أعضاء النادى ومدرسة التربية الرياضية ومدير المدرسة ومشرف النشاط إلى مركز الشباب، وتم تنفيذ مسابقة جرى، مؤكداً على تكثيف جميع الأنشطة المتنوعة "تثقيف سياسى - دينى - وعى صحى - رياضى - كشفى - ذوى قدرات خاصه - خدمه عامه -ثقافي" ومتابعة عاطف عبدالله مدير إدارة شباب ناصر.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إلى استمرار تنفيذ تدريبات برنامج مشوارى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمراكز شباب بنى سويف خلال شهر ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن برنامج "مشوارى" يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للنشء وللشباب فى الفئة العمرية من ( 10-24) سنة، حيث يحتوى التدريب على أهم المهارات الحياتية مثل "مهارة التواصل، التفكير الابتكارى، اتخاذ القرار، العمل الجماعى؛ مهارة التعليم والتعلم والادخار والجاهزية للعمل"، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة مجاناً.



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