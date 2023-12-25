محافظة مطروح تشهد أجواء شتوية رائعة تضاعف روعة طبيعتها الساحرة.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، رصد الأجواء الشتوية الرائعة التى تتميز بها محافظة مطروح والساحل الشمالى، والتى تضاعف روعة وجمال الطبيعة الخلابة، حيث مشهد انعكاس الغيوم على سطح البحر، ومشهد البحر والكورنيش والشواطئ المختلفة.

وشملت الجولة على كورنيش مدينة مرسى مطروح ، تفقد منطقة مسجد سيدى العوام، فى ظل الطقس المعتدل، وتراجع نشاط الرياح وتيارات الهواء، مع هدوء أمواج البحر، وسطوع متقطع لأشعة الشمس الذى يزيد الإحساس بالدفء، وإقبال أعداد من المواطنين للاستمتاع بالدفء وتأمل الطبيعة الخلابة للبحر، وممارسة هواية صيد الأسماك، على ألسنة حماية الشواطئ، التى تعد ممشى ممتع يقصده الكثيرون عندما يكون الطقس معتدل.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، طقس غائم جزئياً، معتدل لطيف نهاراً بارد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة مئوية، وسطوع الشمس معظم فترات النهار، بينما تشهد فترة المساء أجواء غائمة جزئياً، فى ظل انتشار السُحُب الخفيفة والمتوسطة.

ويكون الطقس شتوى معتدل نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد فى بعض الأوقات فى المناطق الشاطئية والمفتوحة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التى تشهد إنخفاضاً فى درجات الحرارة ليلا.

وأصبحت مطروح، خلال السنوات الأخيرة، فى فترة الشتاء، مقصداً للسياح الأجانب وبعض المصريين، لقضاء أوقات ممتعة بها، خاصة الرحلات والأفواج التى تقضى إجازة المشتى فى واحة سيوة، حيث تتضمن برامج الشركات السياحية ومنظمى الرحلات، قضاء يوم أو أكثر وهم فى طريقهم إلى واحة سيوة وأثناء العودة منها.

ويتحول كورنيش مطروح، الذى كان يعج بالآلاف من المصطافين خلال المصيف، إلى مكان ساحر وشبه خالى من المارة فى معظم الأوقات، ويصبح مقصداً لهواة التمشية أو ممارسة رياضة الجرى، مع الاستمتاع بالبحر وتقلباته والمناظر الطبيعية الخلابة، كما يقصده هواة التأمل ومحبى الخصوصية، خاصة فى الأوقات التى يكون فيها الطقس مستقراً.

وتعد مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، واحدة من أجمل وأهدأ مدن مصر، خاصة فى غير فصل الصيف، حيث يغطى الزحام وصخب المصيف، على كثير من جمال وهدوء المدينة وطبيعتها الساحرة، التى تجذب كثير من عشاقها، لزيارتها والإقامة فيها، خلال فترات الشتاء، وهناك بعض أصحاب المهن الابداعية والمفكرين والكتاب يفضلون الحضور إلى مطروح، للاستمتاع بالهدوء والخصوصية وإنجاز أعمالهم الإبداعية، بعيداً عن ضغوط الحياة والصخب فى المدن الكبيرة.

يذكر أن أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها فى الآبار والخزانات، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التى تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلى الخريف والشتاء، وينتظر.