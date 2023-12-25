قيادى بحماس : لن نتفاوض مع الاحتلال دون وقف شامل للعدوان على غزة

كتب : أحمد جمعة

قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق إن الحركة لن تدخل في أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتوقف الأخير عن العدوان علي قطاع غزة.

وبحسب بيان للحركة قال الرشق إنه لا علم له أو أي من قيادات الحركة بما نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر في هذا الشأن ، مؤكداً أنه لا اتجاه لدخول في أي مفاوضات مع الاحتلال قبل التوقف الكامل عن العدوان علي غزة.

وذكر البيان أن قيادة الحركة تسعي بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب.