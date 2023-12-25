اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:42 م
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قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمدينة بنى سويف غدا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 02:55 م
قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمدينة بنى سويف غدا محطة كهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي " غداً الثلاثاء 26 ديسمبر" عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بنى سويف، تشمل "القنادلة ، نادي الطلائع، برج رنين ،برج وجدي جروب، طريق السادات، حديقة النيل ، النيابة الإدارية ، خلف مصنع الثلج"، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً ، لصيانة مغذي مصنع الثلج.
 
ويتقدًم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.






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قطع التيار الكهربائي ببنى سويف




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