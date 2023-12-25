عيادات مسائية بمستشفى رمد كفر الشيخ لمدة 6 ساعات بأجر رمزى 25 جنيها

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مستشفى الرمد بكفر الشيخ، عن افتتاح عيادات مسائية، لمدة 6 ساعات، من الساعة 2 مساءً إلى الساعة 8 مساءً، وذلك لخدمة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور وليد ناصف، مدير مستشفى الرمد، والدكتورة آلاء لطفي، نائب مدير مستشفى الرمد.

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، سيتم الكشف على المريض وفحصه بسعر رمزي قدره 25 جنيهًا. كما يتاح أيضًا عمل مقاس النظارة بسعر 25 جنيهًا، ويتم مراجعة مقاس النظارة للمريض لخدمة المواطنين.