اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:19 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال اقتحام الأقصى
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال. 

وأضافوا أن شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. 

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.







المسجد الأقصى

فلسطين

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اقتحام المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

اليوم السابع بلس




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