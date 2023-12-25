طقس مطروح والساحل الشمالى.. أجواء غائمة والصغرى تسجل 11 درجة

مطروح - حسن مشالي

تسود أجواء غائمة في معظم الأوقات، وسطوع متقطع للشمس، على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الاثنين، مصحوب بطقس بارد على كافة الأنحاء، خاصة خلال فترة المساء، مع وجود فرص لسقوط الأمطار، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة مئوية.

ويميل الطقس شتوي للاعتدال نهاراً،، مع فرص لتكاثر السُحُب خلال فترة المساء، وزيادة الشعور بالبرودة على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، التي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فيها.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.