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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:05 ص
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طقس مطروح والساحل الشمالي.. بارد وأجواء غائمة والصغرى تسجل 11 درجة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:00 ص
طقس مطروح والساحل الشمالي.. بارد وأجواء غائمة والصغرى تسجل 11 درجة طقس مطروح
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، طقس بارد على كافة الأنحاء، خاصة خلال فترة المساء، وتسود أجواء غائمة في معظم الأوقات، مع وجود فرص لسقوط الأمطار، وسطوع متقطع للشمس، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة مئوية.

ويكون الطقس شتوي معتدل نهاراً، مع فرص لتكاثر السُحُب أكثر خلال فترة المساء، وزيادة الشعور بالبرودة ليلاً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، التي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فيها.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.

 

 







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