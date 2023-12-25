شاهد أعمال تشطيبات محطة 22 بمونوريل شرق النيل.. صور

نشرت وزارة النقل صورا توضح تقدم أعمال التشطيبات الخاصة بمحطة رقم 22 بمونوريل شرق النيل، والتي تقع بالعاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، والممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.
ويمتد مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) .
ويسهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مونوريل العاصمة الادارية
محطة مونوريل العاصمة الادارية
تجهيز محطة مونوريل العاصمة الادارية
تشطيات محطة مونوريل العاصمة الادارية
محطة مونوريل العاصمة الادارية
العمال أثناء إنهاء تشطيبات محطة مونوريل العاصمة الادارية
العمل لتشطيب محطة مونوريل العاصمة الادارية
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