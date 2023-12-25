اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سيناتور أمريكي: التهديدات ضد واشنطن في أعلى مستوياتها حاليًا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:00 م
سيناتور أمريكي: التهديدات ضد واشنطن في أعلى مستوياتها حاليًا السناتور الجمهوري ليندسي جراهام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن مخاوفه من تزايد التهديدات ضد الولايات المتحدة، خاصة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ليندسي جراهام قوله إن التهديدات ضد الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها حاليًا، مشيرًا إلى استجوابه لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي صرح خلال الإفادة بأنه يرى إشارات تحذيرية في كل مكان خاصة بعد حرب 7 أكتوبر بقطاع غزة.

وأضاف أن منظمات متطرفة في العالم تدعو أعضاءها لمهاجمة الولايات المتحدة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة