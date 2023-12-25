سيناتور أمريكي: التهديدات ضد واشنطن في أعلى مستوياتها حاليًا

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أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن مخاوفه من تزايد التهديدات ضد الولايات المتحدة، خاصة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ليندسي جراهام قوله إن التهديدات ضد الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها حاليًا، مشيرًا إلى استجوابه لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي صرح خلال الإفادة بأنه يرى إشارات تحذيرية في كل مكان خاصة بعد حرب 7 أكتوبر بقطاع غزة.

وأضاف أن منظمات متطرفة في العالم تدعو أعضاءها لمهاجمة الولايات المتحدة.