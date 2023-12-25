اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سقوط أجزاء من عقار بحي المنتزه أول بالإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:05 م
سقوط أجزاء من عقار بحي المنتزه أول بالإسكندرية دون إصابات جانب من الحادث
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، سقوط أجزاء من سطح عقار، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا، يفيد سقوط أجزاء من سطح العقار رقم 53 بشارع خليل حمادة، وانتقل مسئولي الحي ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.  
 
وتبين من الفحص ،سقوط أجزاء  من ستاره السطح ، وعلي الفور تم عمل حواجز خشبيه لحمايه الماره لحين عمل دمسه لإزالتها ،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
حواجز أمام عقار انهارات منع اجزاء بحي المنتزة اول بالاسكندرية
حواجز أمام عقار انهارات منع اجزاء بحي المنتزة اول بالاسكندرية

وضع حواجز أمام عقار سقط منه اجزاء في الشارع بالإسكندرية
وضع حواجز أمام عقار سقط منه اجزاء بشارع بالإسكندرية

 







أخبار الإسكندرية

العقارات الايله للسقوط

حي المنتزة اول

اخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة