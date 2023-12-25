سقوط أجزاء من عقار بحي المنتزه أول بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، سقوط أجزاء من سطح عقار، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا، يفيد سقوط أجزاء من سطح العقار رقم 53 بشارع خليل حمادة، وانتقل مسئولي الحي ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص ،سقوط أجزاء من ستاره السطح ، وعلي الفور تم عمل حواجز خشبيه لحمايه الماره لحين عمل دمسه لإزالتها ،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.