روسيا تعلن إخماد حريق نشب بسفينة شحن تعمل بالطاقة النووية

قالت روسيا، الاثنين، إن عمال الطوارئ أخمدوا حريقاً في سفينة شحن كاسحة للجليد تعمل بالطاقة النووية، وترجع إلى الحقبة السوفيتية.

وأوضحت الشركة الحكومية، التي تشغل السفينة، أنه لم تقع إصابات، ولا يوجد تهديد لأمن المفاعل.

وقالت وزارة الطوارئ إن الحريق اندلع، الأحد، في إحدى قمرات السفينة سوفيتية الصنع سيفموربوت الراسية حالياً في مدينة مورمانسك بشمال روسيا.

وأضافت الوزارة أن الحريق امتد في ذروته على مساحة 30 متراً مربعاً، وأُخمد دون وقوع إصابات.

وقالت شركة اتومفلوت، المالكة للسفينة، في بيان: "أُخمد الحريق سريعا.. لا توجد إصابات".

وتابعت أنه لم يكن هناك تهديد لأنظمة الدعم الأساسية أو لمحطة المفاعل.

وتدير الشركة الأسطول الروسي من كاسحات الجليد النووية، وهي وحدة تابعة لمؤسسة روساتوم النووية الحكومية.

وتشترك منطقة مورمانسك، الواقعة في شمال غرب روسيا، في الحدود مع فنلندا والنرويج، وكذلك مع بحر بارنتس والبحر الأبيض.

وقالت روساتوم إن السفينة، التي دخلت الخدمة عام 1988 وخضعت لتطوير موسع قبل عقد، هي سفينة الشحن الروسية الوحيدة الكاسحة للجليد التي تعمل بالطاقة النووية.